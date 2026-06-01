Villetta Di Negro, turisti e genovesi tornano nel parco dopo l’omicidio: “Uno choc”

Genova. Alle 10 di un giorno prefestivo Villetta Di Negro ha pochi ospiti: qualche turista con lo smartphone in mano che immortala la cascata e il gazebo orientale, una coppia che porta a passeggio il cane, un jogger. Il nastro che chiudeva gli ingressi non c’è più, nessuna traccia di violenza.

Uno scenario molto simile a quello della mattina di sabato 31 maggio, quando tra i viali dello storico parco che affaccia su piazza Corvetto è stato ucciso Pietro Alberto Paolo Signor, 49 anni. Ad accanirsi su di lui con un coccio di bottiglia è stato Cisse Camara, cittadino senegalese di 42 anni, che dopo averlo colpito a morte lo ha legato con corde di fortuna e indumenti e ha iniziato a trascinarlo verso gli ingressi.

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