Visite dermatologiche gratuite a Genova per l’open weekend “Pelle in salute”

Genova. Dopo il successo delle iniziative “Donna in Salute – Open Weekend 2026” e “Uomo in Salute – Open Weekend 2026”, dedicate rispettivamente alla salute femminile e maschile, torna a giugno un nuovo appuntamento con la prevenzione. Prende infatti il via “Pelle in Salute – Open Weekend. Prevenzione tumori cutanei”, iniziativa rivolta alla diagnosi precoce dei tumori della pelle.
Durante le giornate dedicate sarà possibile effettuare, previa prenotazione online, visite dermatologiche gratuite, con eventuali indicazioni per approfondimenti diagnostici qualora ritenuti necessari dagli specialisti.