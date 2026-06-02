Allerta arancione, scatta la sospensione delle lezioni in presenza nelle scuole dello Spezzino

A seguito dello stato di allerta arancione idrogeologica per temporali emanato dalla Regione Liguria – Servizio di Protezione Civile, dalle 20 di oggi, lunedì 2 giugno, alle 12 di domani, mercoledì 3 giugno, la Provincia della Spezia ha decretato la sospensione delle lezioni in presenza per gli istituti scolastici secondari superiori e gli istituti tecnici post diploma presenti sul territorio nella giornata del 3 giugno.

La sospensione delle lezioni è stata stabilita anche dai sindaci dei Comuni dello Spezzino.

In particolare il sindaco del capoluogo, Pierluigi Peracchini, ha firmato oggi un’ordinanza che dispone alcune seguenti misure per il territorio comunale a tutela della pubblica incolumità.

Si tratta della sospensione dell’attività didattica in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado, ubicate sul territorio comunale, compresi gli istituti universitari, gli Istituti Tecnici Superiori, le scuole e gli istituti tecnici post-diploma, il conservatorio G. Puccini ed i centri di formazione professionale; della sospensione dei servizi per l’infanzia anche educativi e ricreativi; della chiusura dei centri di aggregazione minori, dei centri socio educativi minori, dei centri sociali anziani e del centro socio educativo disabili; della chiusura dell’ascensore pubblico: impianto di collegamento da Via XXVII Marzo a Via Indipendenza; dell’interdizione a persone o mezzi nei parchi, nei giardini pubblici, nel centro sportivo “A. Montagna, nelle aree giochi e nei cimiteri; della sospensione dei mercati ambulanti settimanali previsti sul territorio comunale; della sospensione dell’attività di trasporto di persone su strada con “ trenino Lillipuziano”.

Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile coglie l’occasione per ricordare le misure di autoprotezione, in particolare per le zone a più alta probabilità di allagamento e in quelle collinari dove più alto è il rischio. In caso di forti piogge si raccomanda di limitare al massimo gli spostamenti in auto e, per le aree più soggette ad allagamento, di porre paratie a protezione dei locali siti a livello strada. Il Centro Operativo che risponde allo 0187501172 sarà attivo per tutta la durata dell’allerta arancione.