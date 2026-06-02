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Allerta arancione, scatta la sospensione delle lezioni in presenza nelle scuole dello Spezzino

Allerta arancione, scatta la sospensione delle lezioni in presenza nelle scuole dello Spezzino

Scuola, attraversamento

A seguito dello stato di allerta arancione idrogeologica per temporali emanato dalla Regione Liguria – Servizio di Protezione Civile, dalle 20 di oggi, lunedì 2 giugno, alle 12 di domani, mercoledì 3 giugno, la Provincia della Spezia ha decretato la sospensione delle lezioni in presenza per gli istituti scolastici secondari superiori e gli istituti tecnici post diploma presenti sul territorio nella giornata del 3 giugno.

La sospensione delle lezioni è stata stabilita anche dai sindaci dei Comuni dello Spezzino.
In particolare il sindaco del capoluogo, Pierluigi Peracchini, ha firmato oggi un’ordinanza che dispone alcune seguenti misure per il territorio comunale a tutela della pubblica incolumità.

Si tratta della sospensione dell’attività didattica in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado, ubicate sul territorio comunale, compresi gli istituti universitari, gli Istituti Tecnici Superiori, le scuole e gli istituti tecnici post-diploma, il conservatorio G. Puccini ed i centri di formazione professionale; della sospensione dei servizi per l’infanzia anche educativi e ricreativi; della chiusura dei centri di aggregazione minori, dei centri socio educativi minori, dei centri sociali anziani e del centro socio educativo disabili; della chiusura dell’ascensore pubblico: impianto di collegamento da Via XXVII Marzo a Via Indipendenza; dell’interdizione a persone o mezzi nei parchi, nei giardini pubblici, nel centro sportivo “A. Montagna, nelle aree giochi e nei cimiteri; della sospensione dei mercati ambulanti settimanali previsti sul territorio comunale; della sospensione dell’attività di trasporto di persone su strada con “ trenino Lillipuziano”.

Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile coglie l’occasione per ricordare le misure di autoprotezione, in particolare per le zone a più alta probabilità di allagamento e in quelle collinari dove più alto è il rischio. In caso di forti piogge si raccomanda di limitare al massimo gli spostamenti in auto e, per le aree più soggette ad allagamento, di porre paratie a protezione dei locali siti a livello strada. Il Centro Operativo che risponde allo 0187501172 sarà attivo per tutta la durata dell’allerta arancione.

Al momento della pubblicazione, l’emanazione del messaggio di allerta arancione per temporali ha spinto a firmate ordinanze per la tutela dell’incolumità pubblica e di chiusura delle scuole, dei parchi e dei cimiteri comunali anche da parte dei sindaci di Sarzana, Lerici, Porto Venere, Riomaggiore, Monterosso al Mare…

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