Bucci celebra l’80mo della Repubblica e fa rotta verso il Quirinale: “Porterò a Mattarella il saluto della Liguria”

“Gli ottant’anni della Repubblica ci richiamano ai suoi valori fondativi: libertà, giustizia, uguaglianza e il rispetto di ogni persona. Sono principi nei quali credo profondamente e che ho cercato di tradurre in azioni concrete durante tutta la mia vita pubblica, in particolare in questi nove anni di impegno amministrativo. Oggi ricordiamo anche una conquista fondamentale per la nostra democrazia, il diritto di voto alle donne. Una grande tappa di civiltà che, insieme alla nascita della Repubblica, ha contribuito a costruire il Paese che conosciamo oggi”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci nel corso della cerimonia dell’80esimo anniversario della Repubblica, organizzata dalla Prefettura in piazza Matteotti a Genova. A seguire, il presidente ha preso parte, insieme alle altre autorità, al conferimento delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. “Questa sera – prosegue Bucci – sarò al Quirinale per celebrare gli ottant’anni della Repubblica e rendere omaggio a questi valori e a queste conquiste. Il voto resta il cuore della democrazia e spetta alla politica e alle istituzioni rafforzare ogni giorno il legame con i cittadini, promuovendo partecipazione e fiducia. Avrò l’occasione di incontrare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, portando i saluti di Genova e della Liguria e raccontando il lavoro che stiamo portando avanti per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini”. Gli assessori regionali hanno invece partecipato alle cerimonie istituzionali organizzate nelle diverse province.

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