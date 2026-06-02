Festa della Repubblica: la cerimonia di Genova e quella in diretta Tv di Roma

Quest’anno cadendo l’ottantesimo anniversario, ha avuto particolare attenzione e rilievo la Festa della Repubblica e delle Forze Armate. La cerimonia a Genova si è svolta in piazza Matteotti con conclusione al Palazzo della Borsa per la consegna delle onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, conferite dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

In piazza Matteotti erano presenti il prefetto Cinzia Torraco, il presidente della Regione Marco Bucci, il sindaco di Genova e della Città metropolitana Silvia Salis, il presidente del Consiglio regionale Stefano Baleari, l’arcivescovo Marco Tasca, autorità civili, militari, religiose.

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