Il Canale lunense ha raccontato il valore dell’acqua tra bonifica, agricoltura, scuola, arte e ambiente

Si è chiusa con un bilancio ricco di contenuti la Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione promossa dal Consorzio di Bonifica e Irrigazione Canale Lunense, dedicata al tema “L’acqua coltiva la pace”. Il programma ha intrecciato gestione idrica, agricoltura, scuola, cultura, spiritualità, arte, sport e tutela ambientale, confermando il ruolo del Consorzio come presidio tecnico e istituzionale nella gestione dell’acqua e del territorio.

Il momento centrale della Settimana si è svolto all’Anfiteatro romano di Luni con il convegno “L’acqua coltiva la pace”, che ha visto la partecipazione dell’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana e dei presidenti regionali delle principali organizzazioni agricole, Gianluca Boeri per Coldiretti Liguria e Stefano Roggerone per CIA Liguria. La loro presenza ha dato al confronto un forte valore istituzionale e territoriale, ponendo al centro il futuro dell’agricoltura ligure e la necessità di investire su reti efficienti, accumulo, risparmio idrico e programmazione. I momenti di confronto hanno coinvolto per il Consorzio la presidente Francesca Tonelli e il direttore Corrado Cozzani.

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