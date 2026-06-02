Nidi d’infanzia, centri bambini e sezioni primavera, Comune approva graduatorie

Il Comune della Spezia, con recente determinazione (n. 2009 del 2026), ha approvato le graduatorie degli ammessi ai nidi d’infanzia comunali, ai centri cambini/e e alle sezioni primavera, e le relative liste di attesa, per l’anno scolastico 2026-2076, redatte per ciascun plesso educativo. Le graduatorie sono disponibili nell’albo pretorio del Comune, allegate alla menzionata determina.

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