Regata delle Repubbliche marinare, Venezia interrompe il dominio di Genova: è secondo posto

Pisa. La vittoria di Venezia ha interrotto il dominio del galeone bianco, che ha caratterizzato le ultime quattro edizioni della Regata storica delle Repubbliche marinare. Genova si guadagna un meritassimo secondo posto. Pisa, in terza posizione, precede Amalfi. La 71esima edizione si è chiusa così con un verdetto che rimescola le gerarchie della Regata, celebrando lo spirito agonistico e l’eterno fascino di una tradizione nata nel 1955 che continua a unire e appassionare l’Italia intera.

“La Regata delle Antiche Repubbliche Marinare si conferma un appuntamento straordinario in cui la memoria storica della nostra città diventa passione e agonismo. Voglio fare i miei più vivi complimenti a tutti i nostri atleti e atlete: i ragazzi hanno lottato fino all’ultimo metro per difendere un primato straordinario, e le ragazze hanno dimostrato un carattere immenso che va ben oltre il verdetto tecnico della giuria- ha commentato l’assessore alle Tradizioni e alla Cultura Giacomo Montanari – Questa edizione segna anche un momento di profonda civiltà culturale e sportiva: l’equiparazione formale ed economica della gara femminile e l’istituzione del nuovo trofeo sono il segno di una tradizione che sa rinnovarsi nel segno dell’equità. Accanto allo sforzo sportivo, un plauso immenso va ai nostri figuranti. Vedere sfilare sul Lungarno la storia di Genova, con la rievocazione del Sacro Catino, il leggendario cimelio del I secolo, portato a Genova nel XII secolo da Guglielmo Embriaco dopo la conquista di Cesarea, significa mostrare al mondo l’importanza di riconnettere storia, sport e patrimonio culturale delle nostre città”.

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