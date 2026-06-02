Ruba le chiavi di un’ambulanza al Pronto soccorso di Savona, intervengono i Carabinieri

Savona. Attimi di caos, questa sera, intorno alle 20.30, al Pronto soccorso del San Paolo di Savona, non solo per i numerosi accessi ma perchè un paziente ha sottratto le chiavi di un’ambulanza della Croce Rossa, impossibilitata pertanto a ripartire e a liberare la “camera calda” per gli altri mezzi in arrivo.

L’inconveniente è capitato dopo il trasporto di un uomo di origini straniere in stato di ebbrezza e i militi savonesi, intenti a svolgere le procedure del caso per una dimissione in programma, si sono accorti che lo stesso si era impossessato delle chiavi del mezzo con destrezza e rapidità, scappando via. Non prima, però, di averle gettate in un cespuglio.

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