‘Santa’: premiate le donne del lavoro e le giovani merlettaie

Una data scelta non a caso, l’80° anniversario del primo voto delle donne italiane, per rendere omaggio a chi ha costruito pezzi importanti della vita economica e sociale di Santa Margherita Ligure. Nella giornata del 2 giugno, l’amministrazione comunale ha consegnato le Margherite d’argento a quattro donne legate alla storia commerciale della città e ha dato spazio anche alle nuove generazioni, premiando tre giovani protagoniste del corso di pizzo al tombolo.

Le premiate sono state Cinzia Ceria, Maria Paladini, Cinzia Berardi e Maria Cassinelli, quattro figure diverse ma unite da un tratto comune: avere portato avanti, con lavoro quotidiano e continuità familiare, attività che fanno parte dell’identità sammargheritese. Accanto a loro è stata consegnata una targa speciale anche a Marina Marchetti, ringraziata per il lavoro svolto nel tempo a favore della città, del sociale, del volontariato e della valorizzazione delle tradizioni locali.

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