Tensione nel Golfo Persico, colpita la nave Msc Sariska V: equipaggio salvo

La nave portacontainer Msc Sariska V è stata colpita da due proiettili mentre si trovava nel porto di Um-Qasr, in Iraq. A renderlo noto è la stessa compagnia di navigazione, che ha confermato come l’episodio sia avvenuto in due momenti distinti durante le operazioni di manovra in uscita dallo scalo.

Il primo impatto si è verificato mentre a bordo era presente il pilota impegnato nelle fasi di partenza; il secondo ha raggiunto un’area vicina agli alloggi dell’equipaggio poco dopo. Nessuno dei marittimi è rimasto ferito e, secondo la compagnia, tutto il personale ha reagito con prontezza ed efficienza, mettendo in sicurezza nave e carico.

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