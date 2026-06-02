Torneo Internazionale di Cairo Montenotte: vince la Juventus, poche sorprese e male Genoa e Sampdoria

La 29^ edizione del Torneo Internazionale Città di Cairo Montenotte, riservata alla categoria Under 14, si è conclusa con la finalissima tra la vincitrice di due anni fa, la Juventus, e quella della scorsa edizione, l’Hellas Verona. A spuntarla sono stati i bianconeri per 2 a 0.

Il podio è stato completato dai greci del Panathinaikos. Vittoria 1-0 sul Torino. Non hanno brillato Genoa e Sampdoria, che si sono incrociate in un derby valevole per la 7^ posizione. A spuntarla sono stati i grifoncini che si sono imposti 3-1 contro i blucerchiati.

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