Bonifica ex raffineria Ip, variante in corso d’opera: lavori e costi in aumento

Il Comune della Spezia ha approvato una variante in corso d’opera al contratto per i lavori di bonifica del suolo nel subdistretto 4B dell’area dell’ex raffineria Ip. L’intervento rientra nei progetti finanziati dall’Unione europea attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), destinati alla riqualificazione dei cosiddetti siti orfani.

La modifica si è resa necessaria a seguito di nuovi accertamenti ambientali eseguiti sui poligoni T80 e T82, inizialmente esclusi dal piano degli scavi perché ritenuti conformi. Successive trincee esplorative e analisi di laboratorio hanno invece evidenziato la presenza di contaminazione da idrocarburi leggeri e pesanti oltre i limiti di legge, rendendo necessari ulteriori scavi e attività di smaltimento dei terreni non conformi.

L’adeguamento comporta un incremento dell’importo contrattuale pari a 1.166.622,37 euro netti, che diventano 1.283.284,61 con l’Iva. A questo si aggiunge la ridefinizione degli incentivi per le funzioni tecniche, pari a 18.665,95 euro. Il quadro economico complessivo dell’intervento viene così aggiornato a 7.696.011,63 euro.

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