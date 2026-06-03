Debutta ai Fondachi di Sarzana “Una casa da svuotare”, esordio letterario di Veronica Galli

Domenica 7 giugno alle ore 17 il ristorante I Fondachi di Sarzana ospiterà la presentazione di “Una casa da svuotare”, romanzo d’esordio di Veronica Galli, pubblicato da Mondadori e in uscita nelle librerie il 9 giugno. L’autrice sarzanese dialogherà con Mirca Moruzzo in un incontro che rappresenta anche un ritorno simbolico nei luoghi della sua formazione personale e letteraria. Per l’occasione il pubblico potrà acquistare il volume in anteprima nazionale grazie alla collaborazione con Mondadori Bookstore mentre le copie prenotate saranno disponibili in libreria a partire dalla data di uscita ufficiale.

“Una casa da svuotare” racconta la storia di Bianca, una donna che torna nella terra in cui è cresciuta dopo la sparizione della sorella Lucrezia, che lascia soltanto un messaggio: “Non mi cercare”. Da questo evento prende avvio una vicenda che intreccia legami familiari, fragilità, assenze e ricerca di sé, in un continuo gioco di riflessi tra due sorelle accomunate da difficoltà e scelte mai davvero risolte. Ambientato tra il mare e le Alpi Apuane, il romanzo affronta temi universali come il ritorno a casa, il senso di appartenenza e la fatica di trovare il proprio posto nel mondo. Al centro della narrazione ci sono soprattutto tre donne – madri e sorelle – alle prese con vuoti da colmare e relazioni da ricostruire.

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