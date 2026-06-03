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Debutta ai Fondachi di Sarzana “Una casa da svuotare”, esordio letterario di Veronica Galli

Debutta ai Fondachi di Sarzana “Una casa da svuotare”, esordio letterario di Veronica Galli

Generico giugno 2026

Domenica 7 giugno alle ore 17 il ristorante I Fondachi di Sarzana ospiterà la presentazione di “Una casa da svuotare”, romanzo d’esordio di Veronica Galli, pubblicato da Mondadori e in uscita nelle librerie il 9 giugno. L’autrice sarzanese dialogherà con Mirca Moruzzo in un incontro che rappresenta anche un ritorno simbolico nei luoghi della sua formazione personale e letteraria. Per l’occasione il pubblico potrà acquistare il volume in anteprima nazionale grazie alla collaborazione con Mondadori Bookstore mentre le copie prenotate saranno disponibili in libreria a partire dalla data di uscita ufficiale.

“Una casa da svuotare” racconta la storia di Bianca, una donna che torna nella terra in cui è cresciuta dopo la sparizione della sorella Lucrezia, che lascia soltanto un messaggio: “Non mi cercare”. Da questo evento prende avvio una vicenda che intreccia legami familiari, fragilità, assenze e ricerca di sé, in un continuo gioco di riflessi tra due sorelle accomunate da difficoltà e scelte mai davvero risolte. Ambientato tra il mare e le Alpi Apuane, il romanzo affronta temi universali come il ritorno a casa, il senso di appartenenza e la fatica di trovare il proprio posto nel mondo. Al centro della narrazione ci sono soprattutto tre donne – madri e sorelle – alle prese con vuoti da colmare e relazioni da ricostruire.

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