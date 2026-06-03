Disabilità, al Matitone il quarto open day delle associazioni: il Comune rafforza la rete territoriale

Genova. Si è svolto oggi al Matitone il 4° Open Day delle associazioni impegnate nel mondo delle disabilità, per promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità contrastando i fenomeni di marginalizzazione nelle periferie sociali e fisiche urbane della città di Genova.
La sintesi del percorso di lavoro sul progetto di vita mostra la situazione del territorio genovese: nella prima fase di sperimentazione sono state presentate 62 domande, con 44 progetti avviati, di cui 13 riferiti a minorenni e 31 ad adulti.