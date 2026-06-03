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Genova Design Week, dal 3 al 7 giugno a Palazzo Sopranis il top dell’artigianato ligure

Genova Design Week, dal 3 al 7 giugno a Palazzo Sopranis il top dell’artigianato ligure

sedia chiavarina Fratelli Levaggi

Nel contesto di Palazzo Sopranis, in occasione della Genova Design Week 2026, una rosa di artigiani coinvolti nel progetto europeo Interreg Marittimo Italia Francia Ale – Art Lab Net Evolution accoglie i visitatori per un’esposizione curata dal gruppo di ricerca del Dad – Dipartimento Architettura e Design.

One of a kind” presenta al pubblico un’antologia di oggetti e manufatti diversi, prodotti artigianali celebrano l’incontro tra design e ricerca, patrimonio culturale e creatività mediterranea. Solo apparentemente diversi, accomunati dall’essere eccellenze nel loro campo, sono testimoni di una tradizione che si vuole saldamente confrontare con l’innovazione.

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