I banchi di scuola si spostano in natura: il piano estate dell’istituto comprensivo Val Varatella tra sentieri e mare

Borghetto Santo Spirito. Per gli alunni della scuola secondaria dell’istituto comprensivo Val Varatella (che unisce i territori di Borghetto, Toirano e Ceriale), la primavera del 2026 si è trasformata in un’avventura a cielo aperto grazie al Piano Estate. Un progetto ambizioso che, nei mesi di aprile e maggio, ha visto oltre 20 ragazzi staccarsi dagli schermi e mettersi in gioco, zaino in spalla, per riscoprire la bellezza e la storia del proprio entroterra. Un percorso che non si ferma qui, ma che si concluderà a giugno cambiando completamente scenario: dalle vette al blu del Mar Ligure.

Quattro sabati alla scoperta dell’entroterra

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