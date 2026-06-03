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Il Banco Alimentare inaugura un nuovo centro polifunzionale in via Archimede

Il Banco Alimentare inaugura un nuovo centro polifunzionale in via Archimede

Generico giugno 2026

Genova. Il Banco Alimentare della Liguria inaugura, sabato 6 giugno dalle ore 11, il nuovo centro misure di accompagnamento sociale Gabriella ‘Lella’ Andraghetti: uno spazio di ascolto, orientamento e supporto per le persone più vulnerabili, che va oltre l’aiuto alimentare, situato in via Archimede 43/2.

Nei pressi della stazione di Genova Brignole verrà inaugurato uno spazio polifunzionale che accoglierà figure professionali qualificate, quali assistenti sociali, educatori, psicologi e mediatori interculturali, pronte a guidare i beneficiari verso i servizi sociali del territorio.

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