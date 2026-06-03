Il Banco Alimentare inaugura un nuovo centro polifunzionale in via Archimede

Genova. Il Banco Alimentare della Liguria inaugura, sabato 6 giugno dalle ore 11, il nuovo centro misure di accompagnamento sociale Gabriella ‘Lella’ Andraghetti: uno spazio di ascolto, orientamento e supporto per le persone più vulnerabili, che va oltre l’aiuto alimentare, situato in via Archimede 43/2.
Nei pressi della stazione di Genova Brignole verrà inaugurato uno spazio polifunzionale che accoglierà figure professionali qualificate, quali assistenti sociali, educatori, psicologi e mediatori interculturali, pronte a guidare i beneficiari verso i servizi sociali del territorio.