La carica dei 101 annunci di lavoro: proposte anche nei settori di assistenza, commercio e pulizie

Addetti alle pulizie, assistenza agli anziani, marinai. Sono alcune delle mansioni ricercate alla Spezia che compaiono tra la carica dei 101 annunci di lavoro pubblicati dai Centri per l’impiego della Spezia e Sarzana. I settori in cui si cerca personale riguardano tutti comparti del territorio ma la richiesta si fa più alta nel commercio, nell’edilizia, nella logistica, nella nautica e nel turismo. Le condizioni contrattuali comprendono sia contratti a tempo determinato (in molti casi, con eventuale possibilità di stabilizzazione) sia contratti a tempo indeterminato. Per i meno esperti sono previsti contratti di apprendistato.

Le offerte sono consultabili anche in questo pdf scaricabile. I dettagli dei singoli annunci sono disponibili sul sito regionale Formazione Lavoro.

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