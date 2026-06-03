Marijuana sottovuoto e nascosta dalla schiuma espansa: la guardia di finanza ne sequestra 3 kg

Genova. I finanzieri della compagnia di Genova Sestri, impegnati nei controlli sui flussi di merci provenienti dall’estero e in transito negli hub logistici del capoluogo ligure, hanno sequestrato oltre 3 kg di marijuana provenienti dalla Spagna.

Il sequestro è scattato al termine di una mirata attività di analisi di rischio condotta dalle fiamme gialle sulle spedizioni internazionali, in un contesto caratterizzato da elevati volumi di traffico e da una continua movimentazione di merci. Nel corso dei controlli sono stati esaminati diversi colli provenienti, via terra, dalla Spagna e destinati a soggetti presenti in varie località del territorio nazionale. Siccome i dati riportati nel campo del soggetto destinatario del pacco erano fittizi, insieme alla dicitura molto ampia riportata nei documenti di trasporto nonché alla tipologia di confezionamento utilizzato, caratterizzato da un utilizzo massiccio di schiuma espansa, i finanzieri hanno approfondito i controlli.

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