Tigullio. Lo sport come inclusione e solidareità: dal 15 al 19 giugno arriva “Liguria Coast to Coast”

Dall’ufficio stampa

Free Sport Asd, Associazione sportiva di promozione sociale nata a Genova nel 2016, lancia “Liguria Coast to Coast”, progetto di ciclismo inclusivo che attraverserà la Liguria in cinque tappe, da Ventimiglia a La Spezia, realizzato grazie al supporto di Fondazione Carige e Stelle nello Sport con il progetto SportAbility sostenuto da Regione Liguria e il patrocinio e collaborazione dei Comuni di Genova, Ventimiglia, Imperia, Albisola, Sestri Levante e La Spezia L’evento, che si terrà dal 15 al 19 giugno, è stato presentato presso la sede di Fondazione Carige alla presenza di Andrea Rivellini (Presidente della Commissione Sport di Fondazione Carige), Simona Ferro (vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport), Donatella Alfonso (consigliera comunale di Genova), Laura Patrignani (Usr Liguria) e i rappresentanti di Free Sport Eugenio Bardelli e Luisa Lo Sordo.

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