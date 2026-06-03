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Politica

Venerdì in Skaletta l’incontro pubblico “Dalla parte della Pace. Dalla parte giusta della Storia”

Venerdì in Skaletta l’incontro pubblico “Dalla parte della Pace. Dalla parte giusta della Storia”

Skaletta Rock Club

Il circolo Arci Skaletta (via Crispi 168, La Spezia) ospita l’incontro pubblico “Dalla parte della Pace. Dalla parte giusta della Storia”, in programma venerdì 5 giugno alle 18.00. “In un contesto internazionale segnato da guerre, violazioni del diritto internazionale, escalation militare e crescenti tensioni geopolitiche, il tema della pace e del disarmo deve essere mantenuto al centro del dibattito pubblico – si legge in una nota della federazione provinciale di Rifondazione comunista -. Con questo obiettivo, venerdì si terrà l’incontro pubblico Dalla parte della Pace. Dalla parte giusta della Storia, un momento di confronto e approfondimento sulle sfide del presente e sulle prospettive per la costruzione di un futuro fondato sulla cooperazione, la giustizia e la pace”.

All’incontro interverranno: Anna Camposampiero, responsabile Esteri di Rifondazione comunista; Stefania Ascari, parlamentare del Movimento 5 Stelle; Alfio Nicotra, giornalista e coordinatore nazionale della Rete Pace e Disarmo;
Simone Cigliano, Rete della Conoscenza. Modererà l’incontro Alessandra Speciale, responsabile regionale di Rifondazione per Movimenti, Pace e Disarmo.

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