“Verso Casa Riformista”: sabato pomeriggio il dibattito con Paita, Della Vedova e Nannicini

Si svolgerà sabato 6 giugno l’evento ‘Verso Casa Riformista’, un appuntamento per approfondire il ruolo fondamentale dei riformisti all’interno del centrosinistra e proseguire il percorso delle Primarie delle idee. Introdurrà i lavori Antonella Franciosi, presidente di Italia Viva La Spezia.
Interverranno Benedetto Della Vedova, deputato di +Europa, Tommaso Nannicini, economista, Raffaella Paita, senatrice di Italia Viva, capogruppo al Senato. L’appuntamento è alle 17 presso il Sunspace, in via Sapri.
Si svolgerà sabato 6 giugno l’evento ‘Verso Casa Riformista’, un appuntamento per approfondire il ruolo fondamentale dei riformisti all’interno del centrosinistra e proseguire il percorso delle Primarie delle idee. Introdurrà i lavori Antonella Franciosi, presidente di Italia Viva La Spezia.