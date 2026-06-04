Baruzzo: “Il Comune di Porto Venere si può costituire parte civile contro l’ex sindaco Cozzani solo entro l’udienza preliminare”

Il circolo del Pd di Porto Venere condivide l’iniziativa di domani, venerdì 5 giugno, promossa dai consiglieri di opposizione, per chiedere la costituzione di parte civile da parte dell’amministrazione comunale di Porto Venere nei confronti dell’ex sindaco Cozzani, che presto andrà a giudizio con le accuse di corruzione e turbativa d’asta.

“Già dal 2024 l’opposizione ha chiesto che il Comune si tutelasse nel corso dell’udienza preliminare che vede imputato l’ex primo cittadino. La manifestazione del 5 giugno è una conseguenza di un percorso civile che travalica le appartenenze di partito e coinvolge cittadini di ogni orientamento, dimostrando l’urgenza di tale iniziativa”, afferma il segretario provinciale del Pd, Marco Baruzzo.

Replicando proprio a Baruzzo, che parteciperà alla manifestazione da semplice cittadino, la sindaca ribadisce che non intende costituirsi parte civile nel processo.

“La sindaca, che pure esercita la professione di avvocato, disinvoltamente evita di dire che l’udienza preliminare è il termine ultimo per costituirsi parte civile. Quindi, il Comune di Porto Venere sceglie, ora e per sempre, di non costituirsi parte civile. Così facendo, oltre a ignorare la legge che imporrebbe di tutelare l’ente pubblico in presenza di ipotesi di reato gravissime come quelle contestate a Cozzani, danneggia l’intera cittadinanza in nome della quale l’amministrazione dovrebbe esercitare il proprio compito e il mandato affidatole dagli elettori. Evidentemente – aggiunge Baruzzo – più che l’interesse dei cittadini, pesano vincoli personali e di appartenenza politica a cui cui la sindaca non vuole o non può venir meno. Si scriverà una pagina bruttissima nella storia del Comune di Porto Venere, nel segno di un’opacità che è stata la cifra dell’esperienza politica di Matteo Cozzani, prima come sindaco, poi anche come capo di gabinetto di Toti”.

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