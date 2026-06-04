Encomio all’ispettore Giacchino e al cane Sax per il lavoro su esche avvelenate e Peste suina africana

L’assessore regionale allo Sviluppo economico con delega alla Fauna Selvatica, Alessio Piana, ha consegnato un attestato di pubblico encomio all’Ispettore Andrea Giacchino. Al centro della premiazione, il lavoro svolto con l’unità cinofila antiveleno – istituita nell’agosto 2022 – insieme al cane Sax. “Un binomio che ha permesso l’ottenimento di successi determinanti nel contrasto alle esche avvelenate, proteggendo sia gli animali selvatici che quelli domestici”, segnala la Regione. “Grazie alla sua dedizione e professionalità, l’unità cinofila, con il cane Sax, ha conseguito rilevanti risultati nelle attività di prevenzione e repressione degli episodi di avvelenamento”, viene sottolineato nella motivazione ufficiale dell’attestato. “L’impegno dell’ispettore Giacchino è cruciale anche sul fronte dell’emergenza sanitaria legata alla Peste suina africana – osservano ancora dalla Regione -. Il suo contributo nelle attività di ricerca delle carcasse di cinghiale rappresenta un tassello fondamentale per la salvaguardia della sanità pubblica e la difesa del territorio ligure”.

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