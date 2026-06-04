Fontanabuona: “Tunnel inizio dei lavori nel 2027, parola di Salvini”

Rispondendo in parlamento ad una interrogazione del deputato Roberto Bagnasco (Forza Italia), il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini (Lega) ha risposto che non vi è nessun ostacolo alla costruzione del tunnel, considerata opera prioritaria. Il progetto esecutivo terrà conto delle osservazioni pervenute, verrà apprpvato in conferenza dei servizi e il bando gara europea per appaltare i lavori, sarà pubblicato entro il 2026. L’inizio dei lavori per realizzare il collegamento tra la A-12 in Comune di Rapallo e località Garbarini di Tribogna (al confine con Ferrada di Moconesi) avverrà nel 2027.

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