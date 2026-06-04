Sabato in cattedrale l’inaugurazione del progetto pittorico realizzato dagli studenti del Cardarelli

Sabato 6 giugno alle 10.30 sarà inaugurato nella cattedrale di Cristo Re il progetto pittorico commissionato da don Pier Carlo Medinelli e realizzato dagli studenti del Liceo artistico Cardarelli, che giunge a compimento con la seconda tela del grande dittico avviato lo scorso anno scolastico. L’opera è composta da due grandi tele collocate all’interno del

salone Fanelli, spazio intitolato a Piergiuseppe Fanelli, giovane scomparso negli anni Ottanta. Proprio alla sua figura è dedicata la seconda tela, che raffigura piazza Europa con la presenza simbolica di Fanelli nel ruolo di educatore,

circondato da giovani. Accanto a questa, la prima tela, che propone una visione della cattedrale attraverso luoghi e simboli caratteristici della città.

Il progetto ha coinvolto oltre venti studenti, dalla classe prima alla quinta, guidati dai docenti prof. Davide Marzano e prof.ssa Maria Elisabetta Cori, nell’ambito di un laboratorio artistico pomeridiano che ha attraversato tutte le fasi della realizzazione pittorica, dalla progettazione alla stesura del colore. L’attività, inserita nel Piano triennale dell’offerta formativa del liceo, è stata sostenuta dalla scuola e dal dirigente scolastico Franco Elisei.

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