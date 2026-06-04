San Colombano: domenica 7 primo trial sul Ramaceto

Da Renato Lagomarsino

Domenica 7 giugno si svolge il primo Trial del Ramaceto, su due itinerari: uno di 32 chilometri per chi si sente di affrontarne le difficoltà e l’altro, meno impegnativo, di 20 chilometri. Sia la partenza che l’arrivo saranno sul Campo sportivo Marchesani di Calvari. L’organizzazione è dell’US Calvarese Sezione Atletica leggera di cui è presidente l’infaticabile Fabio Capurro.

Per l’occasione viene proposto uno scritto di Renato Lagomarsino che illustra i ritrovamenti che fanno ritenere che nell’antichità il Ramaceto fosse considerato una montagna sacra.

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