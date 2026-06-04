Stillitano ancora al confronto con Roberts in attesa della decisione sul nuovo diesse

Un’altra giornata di attesa in casa Spezia, dove il fine settimana viene indicato come il possibile momento di svolta per dare finalmente concretezza alla ripartenza del club, a quasi un mese dalla retrocessione in Serie C. Charlie Stillitano continua il confronto con Thomas Roberts, chiamato a sciogliere a breve le riserve sul profilo cui affidare la guida dell’area sportiva. Matteo Lovisa resta alla finestra, in attesa di indicazioni dagli Stati Uniti, dove verrà presa una decisione destinata a incidere in maniera significativa sulla costruzione della nuova stagione. Stillitano, che non dovrebbe fare ritorno in Italia nemmeno nel corso del week-end, comunicherà l’esito delle valutazioni della proprietà attraverso una riunione da remoto alle persone coinvolte nei colloqui delle ultime settimane. Un passaggio atteso da tempo e che, inevitabilmente, continua a scandire i ritmi di una programmazione ancora sospesa.

Nel frattempo il presidente dello Spezia prosegue la propria attività negli Stati Uniti, parallelamente agli impegni legati al club bianco. Proprio oggi il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha raccontato come Stillitano lo abbia più volte invitato a portare la squadra partenopea in tournée internazionali, proponendo operazioni economicamente molto vantaggiose ma senza riuscire a convincerlo. Un aneddoto che testimonia la rete di relazioni e interessi internazionali del numero uno aquilotto, mentre alla Spezia si continua ad attendere segnali concreti sul fronte operativo.

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