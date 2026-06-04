Studenti protagonisti al terminal crociere con progetti turistici innovativi: al primo posto l’itinerario dedicato alla Spezia del Risorgimento

Dalla Spezia risorgimentale a quella medievale, passando per un itinerario tra Porto Venere e Lerici e un percorso di trekking urbano alla scoperta della città. Sono stati i ragazzi delle scuole superiori del territorio i protagonisti della mattinata che si è svolta oggi nell’auditorium del terminal crociere, dove sono stati presentati gli elaborati realizzati nell’ambito del concorso promosso da Spezia & Carrara Cruise Terminal per ideare nuove proposte turistiche da destinare ai crocieristi.

All’iniziativa hanno partecipato quattro classi di altrettanti istituti scolastici, chiamate a progettare percorsi innovativi capaci di valorizzare il patrimonio storico, culturale e paesaggistico del territorio spezzino. In sala erano presenti le autorità cittadine, a partire dal sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, seduto in prima fila accanto al general manager di Spezia & Carrara Cruise Terminal. Poco distante i componenti della commissione giudicatrice, composta da operatori del settore turistico che hanno valutato le proposte come se si trattasse di veri pacchetti da inserire nell’offerta destinata ai visitatori in arrivo dalle navi da crociera.

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