Trasporto pubblico, con la nuova filovia via alla rivoluzione elettrica della mobilità urbana

La Spezia apre una nuova stagione della mobilità pubblica. Le difficoltà in fatto di personale e di qualità del servizio svolto in subappalto rimangono sul tavolo, ma si registra una importante novità dal punto di vista infrastrutturale e del parco mezzi. Con la presentazione della nuova filovia, infatti, prende forma una rivoluzione green del trasporto pubblico locale: un cambiamento atteso e strategico, destinato a rendere gli spostamenti in città più efficienti, più sostenibili e più vicini alle esigenze quotidiane di cittadini, studenti, lavoratori e visitatori. La nuova filovia è stata presentata questa mattina a Palazzo civico dal sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e dall’assessore alla Mobilità Kristopher Casati. Con loro Franco Pomo e Massimo Bellavigna, presidente e amministratore delegato di Atc Esercizio, e Matteo Ridolfi, direttore di Mp Mobilità e Parcheggi.

È il risultato di un percorso virtuoso avviato grazie al bando Mit, che ha assegnato al Comune della Spezia 38 milioni di euro per trasformare in profondità il sistema del trasporto pubblico urbano. Un investimento che oggi entra nella sua fase operativa e che non riguarda soltanto l’arrivo di nuovi mezzi elettrici, ma la costruzione di una rete moderna, integrata e accessibile, capace di collegare meglio quartieri, centro città, stazioni ferroviarie, ospedale, parcheggi di interscambio e terminal crociere.

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