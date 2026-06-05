Dal Comune più fondi a civ e pro loco: contributi fino al 90% per i progetti strategici

Genova. Più risorse, procedure più snelle e un focus sulla rigenerazione urbana. La giunta comunale di Genova ha approvato le nuove linee di indirizzo per l’erogazione di contributi e sovvenzioni destinati al tessuto economico e associazionistico cittadino.

La novità più significativa riguarda l’attivazione della deroga al tetto massimo dei finanziamenti ordinari, fissati al 50%, che permetterà di coprire fino al 90% delle spese ammissibili per i progetti di particolare rilievo presentati da civ, pro loco e associazioni di categoria.

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