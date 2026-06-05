Lavagna: tra riflessione e cittadinanza, consegnata la Costituzione ai diciottenni

Venerdì 5 giugno a Lavagna si è tenuta la cerimonia di consegna della Costituzione Italiana ai neo diciottenni del Comune di Lavagna. Un momento simbolico nell’ingresso alla vita civica a cui ha partecipato il sindaco Gian Alberto Mangiante e l’amministrazione comunale.

Nel corso della cerimonia è intervenuta la dottoressa Gabriella Dotto, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova. Un momento di profonda riflessione sul valore della cittadinanza e sull’importanza dei diritti e dei doveri sanciti dalla Costituzione.

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