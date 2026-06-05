Lerici, un incontro con il Cnes ha aperto “Fondali puliti”. Domenica le operazioni subacquee

Ha preso ufficialmente il via questa mattina la trentasettesima edizione di Fondali Puliti, storica manifestazione ambientale e culturale organizzata dalla sezione di Lerici della Lega navale italiana in concomitanza con le celebrazioni per la Giornata mondiale degli oceani. La rassegna, che si articolerà attraverso un calendario di appuntamenti culturali, scientifici e operativi fino a lunedì 8 giugno, si è aperta al Circolo della vela Erix con un incontro introduttivo e con un approfondimento curato dal Centro nautico e sommozzatori della Polizia di Stato.

Al centro di questo primo appuntamento il legame tra la cultura della legalità, la sicurezza in mare e la protezione dell’ambiente, tematiche approfondite grazie al contributo tecnico e operativo del sovrintendente Giancarlo Leonide e del vice sovrintendente Mario Giambalvo del Cnes. Il racconto delle esperienze del lavoro quotidiano del personale del Centro ha entusiasmato gli studenti delle classi 1A e 1B della scuola secondaria di primo grado di Lerici, che hanno partecipato attivamente facendo domande sul mondo sottomarino e hanno seguito con interesse i video subacquei mostrati.

I prossimi appuntamenti in programma:

• Sabato 6 giugno: Alle ore 17:30 l’appuntamento è con il teatro itinerante “Sulle rotte di L.F. Marsili” (percorso da piazza Garibaldi al castello di Lerici). Alle ore 18:45 al castello si terrà il l’incontro scientifico “Sotto la superficie: storia e futuro delle misure marine”, seguito dal “Brindisi con la Storia” e dalla presentazione della Biblioteca storica digitale.

• Domenica 7 giugno: Dalle ore 09:00 alle 12:00 si svolgeranno le operazioni subacquee di pulizia dei fondali presso lo specchio acqueo davanti all’Erix, seguite dalla tradizionale spaghettata dei sub. Alle 18:30 in piazza Mottino verrà presentato il libro Relitti. La nostra memoria in fondo al mare dello scrittore Leonardo D’Imporzano.

• Lunedì 8 giugno: Chiusura della rassegna a San Terenzo con i laboratori didattici territoriali dedicati alle scuole del comune di Lerici.

Per la conferenza al castello e lo spettacolo teatrale di sabato i posti sono limitati; è pertanto richiesta la prenotazione obbligatoria usando il QR Code in locandina o questo link. Il programma completo e costantemente aggiornato è consultabile sul sito ufficiale: www.leganavalelerici.it.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com