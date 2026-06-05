Mercato del venerdì, novità all’orizzonte: al lavoro per chiusura estiva posticipata alle 15 a partire da luglio

Il mercato del venerdì e la rimodulazione degli orari tornano al centro del dibattito in una commissione consiliare. All’orizzonte ci sarebbe una novità: il mercato dalle 14 potrebbe chiudere alle 15 e la riduzione di orario diventare effettiva dal 1° luglio. Un’alternativa, questa, che non mette d’accordo gli operatori. Tra le preoccupazioni principali emergono il rischio che la natura “sperimentale” del provvedimento si trasformi in una decisione definitiva oltre la stagione estiva e la conseguente perdita di incasso per gli ambulanti.

Il confronto ha visto protagoniste le associazioni di categoria aderenti a Rete Imprese Italia La Spezia, rappresentate dal coordinatore Fabrizio Capellini di Confesercenti, Lorenzo Servadei di Confcommercio e Giuliana Vatteroni di Cna. Seduto tra il pubblico anche l’assessore al Commercio, Alberto Giarelli, con il quale si è poi acceso un dibattito serrato.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com