Meteo Liguria, ancora nubi e cieli coperti: le previsioni per il weekend

Genova. Si preannuncia un fine settimana di nubi e tempo variabile in Liguria. Dopo le piogge della notte tra giovedì e venerdì, in mattinata è previsto il transito di una veloce perturbazione che darà luogo a fenomeni essenzialmente sul settore centro-orientale della regione. Nel pomeriggio residua instabilità. Le previsioni del centro meteo Limet.

Venerdì venti da sud-ovest al largo del Golfo, in attenuazione in serata. Locali temporali nelle aree interne del centro tra la notte e la mattinata di venerdì. Tra la notte e le prime ore del mattino rovesci nei settori interni posti dalla Valle Stura verso levante. Possibili temporali locali in prima mattinata tra l’alta Val Polcevera e la Valle Scrivia. Lungo le coste centro-orientali rovesci intermittenti alternati a lunghe pause, mentre a ponente il tempo risulterà asciutto. Progressivo miglioramento da metà mattinata anche sul settore centro-orientale con fenomeni in fuga verso l’interno. Nel pomeriggio non si esclude qualche temporale nell’interno Imperiese e sulle testate di Val Trebbia e Aveto. Generale attenuazione dei fenomeni in serata.

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