Muore travolto dal treno a Ca’ di Boschetti, vittima un giovane di 24 anni

Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi sui binari della stazione di Ca’ di Boschetti. Un giovane di 24 anni, Francesco Letteri, è morto dopo essere stato investito da un treno. La dinamica è in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine che stanno cercando di ricostruire l’accaduto, ma stando ad una prima ricostruzione il giovane avrebbe attraversato i binari indossando delle cuffie non accorgendosi dell’arrivo del treno.

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco, la Pubblica assistenza di Vezzano Ligure e l’automedica Delta 1 del 118, ai quali sono toccate le delicate operazioni del recupero del corpo. Le indagini in capo all’autorità giudiziaria sono state affidate alla Polizia ferroviaria.

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