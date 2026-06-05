Sanità, Frascatore: “Minoranza non ha chiara la situazione dei conti. In Consiglio regionale non ci sarà alcun blitz”

“Spiace verificare che la minoranza in consiglio regionale non ha chiara la situazione dei conti. Il presidente Bucci non ha mai parlato di buchettino in riferimento al disavanzo 2025. Lo aveva fatto in relazione al disavanzo dell’esercizio 2024, pari a 19 milioni. Al contrario, la giunta si è adoperata per dare copertura al risultato 2025, e lo ha fatto senza incorrere in alcuna sanzione da parte dello Stato, né tantomeno ha corso rischi di commissariamento”. Lo dichiara Marco Frascatore presidente della commissione regionale Sanità e capogruppo di Orgoglio Liguria-Bucci presidente in Consiglio regionale, replicando a un recente intervento di Alleanza Verdi e Sinistra. “Non c’è nessun blitz in Consiglio regionale, in quanto la settimana prossima si approverà il disegno di legge di ratifica della decisione di copertura del disavanzo sanità attuata dalla giunta regionale con delibera n. 131 del 24 aprile scorso – conclude il consigliere regionale spezzino -. Spiace, inoltre verificare che la minoranza in consiglio regionale non sia attenta alle attività della giunta, in quanto la delibera che ha dato copertura, chiudendo positivamente il 2025, anche al tavolo di Roma, è datata 24 aprile quindi non possiamo parlare di blitz. Spiace infine che la minoranza fornisca notizie false ai cittadini liguri, in quanto la giunta regionale non ha mai utilizzato fondi Pnrr per coprire disavanzi, né mai avrebbe potuto farlo trattandosi di fondi vincolati. Concludendo, possiamo dire che la sanità ligure ha avuto nel 2025 120 milioni in più rispetto alla quota di fondo sanitario nazionale assegnata dal riparto, 120 milioni che sono arrivati dal bilancio della regione per essere spesi a favore della salute dei cittadini liguri”.

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