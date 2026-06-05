‘Santa’: Gran Gala della Filarmonica Colombo in piazza San Siro

Da Matteo Bavestrello. Filarmonica Colombo

La Filarmonica Cristoforo Colombo, con il patrocinio e il contributo del Comune di S. Margherita Ligure, propone di festeggiare la Festa della Repubblica con un Gran Galà dell’Opera Italiana, dedicato a cori e arie dalla “Cavalleria Rusticana” di Pietro Mascagni.

La Filarmonica Cristoforo Colombo diretta dal Maestro Alessandro Cardinali sarà affiancata dai circa 80 cantanti del Coro Genoa Vocal Consort diretto dal Maestro Pier Luigi Rosso (Maestro preparatore Alex Castagneri) con le voci soliste Brigida Garda (soprano) , Rino Matafù (tenore) e Carlo Prunali (baritono).

Appuntamento – previsto per il 2 giugno e rimandato a causa del maltempo – è per domenica 7 giugno 2026 alle ore 21.30 in Piazza San Siro con ingresso libero e gratuito.

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Questo è il secondo evento della stagione 2026 della filarmonica sammargheritese, presieduta da Claudio Bozzo, resa possibile grazie al Comune di Santa Margherita Ligure e alla sinergia con tante realtà:

Lunedi 29 giugno alle 21.30 presso Anfiteatro Bindi “Ballando sotto le stelle”, il ritmo dello Swing con un

ensemble della Filarmonica e le coreografie della scuola Zena Swingers.

Domenica 19 luglio ore 21,30 in Piazza Caprera tradizionale appuntamento con il mondo della banda in

occasione della festa patronale di Santa Margherita. Martedì 1 settembre alle 21.30 all’Anfiteatro Bindi la

decima edizione della serata di musica leggera e d’autore “Note & Parole Festival” .

Domenica 18 ottobre presso la Sala Arci Orchidea in occasione del Santa in Giallo Festival, pomeriggio con un ensemble della Filarmonica e il talento di Romina Godoy, ballerina e direttrice della Tangoday Academy.

Martedì 8 dicembre ore 15,30 il Concerto dell’Immacolata presso l’Auditorium S. Margherita aprirà il periodo delle feste di fine anno.

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