Sestri: Andersen, domani premiazione e giornata ricca di incontri

Dall’ufficio stampa del Comune di Sestri Levante

Sestri Levante si prepara a vivere una giornata speciale all’insegna della letteratura, della creatività e della magia. Sabato 6 giugno, il cuore della Baia delle Favole, ore 11 Sala Agave, Convento dell’Annunziata, ospiterà la Cerimonia di premiazione della 59^ edizione del Premio Andersen, il prestigioso riconoscimento dedicato alla letteratura per l’infanzia, che quest’anno ha visto la partecipazione di oltre 500 fiabe inedite. La giuria, presieduta dalla scrittrice Nadia Terranova, sarà presente alla Cerimonia, garantendo un momento di grande rilevanza culturale e di ispirazione per giovani e adulti.

Ma la giornata non si ferma qui: il Premio Andersen 2026 si arricchisce di una serie di iniziative che animeranno Sestri Levante fino a sera, con laboratori, spettacoli teatrali, clown e musica dal vivo. Tra gli appuntamenti principali il talk con Nadia Terranova alle 19.00 in Piazza del Comune e lo spettacolo della coppia comica Nuzzo e Di Biase, alle 21.30 sul palco sul mare della Baia del Silenzio. Come ogni giorno saranno tantissimi gli spettacoli nelle varie location:

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