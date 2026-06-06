Alassio, riconoscimento del Comune alla fedeltà turistica cinquantennale della famiglia Rickenbacher

Alassio. Nella giornata di ieri (5 giugno), il vicesindaco di Alassio con delega al Turismo, Angelo Galtieri, ha accolto presso il Palazzo Comunale la famiglia Rickenbacher, proveniente da Brunnen, in Svizzera, per un traguardo davvero speciale: 50 anni di ininterrotta fedeltà alla città di Alassio.

Nel corso dell’incontro, il vicesindaco ha consegnato ai coniugi Norbert e Claire Rickenbacher una pergamena ufficiale del Comune di Alassio e un pregiato volume dedicato alla Città del Muretto, quale segno di riconoscenza per il profondo legame costruito con Alassio nel corso di mezzo secolo.

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