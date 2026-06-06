Alassio, variazione di bilancio per finanziare interventi su parcheggio La Piccola, parco S.Rocco, Rp “Natale” ed energie rinnovabili

Alassio. In sede di consiglio comunale, nella seduta di giovedì 4 giugno, è stata approvata, con voto favorevole della Maggioranza e astensione da parte dei consiglieri di Opposizione, la variazione in via d’urgenza al Bilancio di previsione 2026/2028 (Prospetto n. 11 del 27 aprile 2026).
La variazione, presentata dall’assessore al Bilancio del Comune di Alassio, Patrizia Mordente, consente di finanziare una serie di interventi strategici per la città, con particolare attenzione alla viabilità, alla riqualificazione degli spazi pubblici, al miglioramento delle strutture comunali e all’efficientamento energetico.