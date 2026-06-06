Caduta dallo scooter in viale Italia: coppia in ospedale

Moglie e marito di mezza età sono finiti in ospedale dopo una caduta dallo scooter oggi pomeriggio, attorno alle 13, in viale Italia a pochi passi da piazza Concordia. La dinamica è in fase di accertamento da parte della Sezione infortunistica della Polizia locale della Spezia. Sul posto sono intervenute la Pubblica assistenza di Vezzano Ligure, la Croce rossa della Spezia e l’automedica Delta 1 del 118 della Spezia. La coppia ha riportato diversi traumi e sono stati portati in ambulanza in codice giallo, a destare maggiore preoccupazione le condizioni del marito. Ripercussioni sulla viabilità per tutta la durata degli interventi.

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