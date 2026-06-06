Calciomercato. Il Savona punta Galli, l’Albingaunia alza il tiro: tutte le trattative

Dopo i nomi per la difesa, De Benedetti e Pili, e per l’attacco, Capra e Sogno, ecco il primo centrocampista sul taccuino del Savona (Promozione). I biancoblù hanno nel mirino Daniele Galli. Classe 1999, ha sempre giocato nel campionato in Eccellenza dal 2020 in poi vestendo le casacche di Finale, Cairese, Campomorone e Carcarese. Potrebbe occupare la casella lasciata libera da Raja.

L’Albingaunia (Prima Categoria) fa sul serio, indipendentemente dalla questione marchio (leggi qui). Il club sarebbe vicino all’ingaggio dell’attaccante classe 1994 Andrea Rocca, nelle ultime stagioni in forza ai cugini del Pontelungo. Sulla lista dei bianconeri, c’è sempre Andrea Di Mari, punta della Baia Alassio. Sempre dalle vespe, potrebbe arrivare il portiere Pampararo. I bianconeri hanno ufficializzato cinque conferme: Marquez, Savona, Bianco, Greco e Fazio.

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