Croce verde Levanto: la presidenza è affidata ad Alice Giudice, rinnovato il consiglio di amministrazione

Alice Giudice è la nuova presidente della Croce Verde di Levanto. Di recente l’associazione ha rinnovato i propri organi statutari, con nuove elezioni del consiglio d’amministrazione, del Collegio dei sindaci e della Commissione di disciplina. “Per la prima volta dalla fondazione, il nuovo assetto istituzionale segna il passaggio della presidenza ad una donna – si legge in una nota della Pubblica assistenza Croce verde di Levanto -, l’avvocato Alice Giudice e la conferma dei precedenti membri del direttivo, ovvero: Roberto Schiaffino vice presidenza, Giuseppe Spuntoni economo, Stefano Barletta direttore dei servizi, Alessandro Baietto e Mattia Spora segretari e Walter Ferrari responsabile parco macchine”.

Fondata il 1° luglio 1919, la Croce Verde di Levanto rappresenta una delle realtà associative più antiche e radicate del territorio. Nel corso di oltre un secolo di attività, l’associazione ha garantito un servizio costante alla comunità, distinguendosi per professionalità, affidabilità e spirito di solidarietà. Ha attraversato epoche, trasformazioni sociali, emergenze grandi e piccole, riuscendo a mantenere sempre gli stessi principi: servire la comunità con dedizione, competenza e umanità. La sua storia è segnata da interventi di grande rilevanza, tra cui la partecipazione ai soccorsi nel terremoto del Friuli del 1976, nel terremoto dell’Irpinia del 1980, oltre a missioni e collaborazioni svolte anche all’estero.

Ad oggi la Croce verde ha al suo attivo 150 soci, 35 volontari, 4 dipendenti e svolge 1671 servizi all’anno di cui circa 210 di guardia medica. “Il percorso che ha portato la Croce verde ai giorni nostri – prosegue la nota – è il risultato del lavoro svolto da generazioni di dirigenti, volontari e operatori che, con impegno e senso di responsabilità, hanno contribuito alla crescita e al consolidamento dell’associazione. In occasione del rinnovo degli organi sociali, la nuova Presidenza vuole esprimere un particolare e sentito ringraziamento a chi, negli anni precedenti, ha ricoperto incarichi direttivi e a tutti i volontari che hanno dedicato, gratuitamente, parte del loro tempo al servizio del prossimo, riconoscendo il valore del loro contributo e l’importanza del lavoro svolto fino ad oggi: un’eredità preziosa che rappresenta una solida base su cui costruire il futuro”. Il nuovo consiglio d’amministrazione “opererà nel solco di questa tradizione, con l’obiettivo di rafforzare la missione di servizio che la Croce Verde porta avanti dal 1919, mantenendo saldi i valori che, da sempre, ne guidano l’azione”.

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