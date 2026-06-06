Ex Invidia di Varazze, approvate le nuove linee guida verso il bando di gara per la riqualificazione

Varazze. Un nuovo passo avanti nel percorso per il recupero dell’ex “Invidia”, lo storico disco-bar di Corso Matteotti. La giunta comunale ha approvato l’aggiornamento delle linee guida per la riqualificazione della struttura, uno dei passi fondamentali del percorso che condurranno alla pubblicazione del bando di gara per la sua concessione.

“Vogliamo riuscire a pubblicare il bando e individuare il nuovo concessionario entro il 2026 – dichiara il sindaco Luigi Pierfederici, – L’iter che si svilupperà nei prossimi mesi ha l’obiettivo di sbloccare questa situazione che riguarda il centro della città e che l’amministrazione ha molto a cuore. Le linee guida approvate dalla giunta sono un passo importante in questa direzione“.

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