Giovani musicisti sul palco del Pin per il gran finale del concorso SINGtEEN

Sono otto i finalisti selezionati per SINGtEEN 2026, il concorso musicale promosso dal progetto Futuro Aperto, che culminerà nel gran finale in programma domenica 7 giugno alle 18:00 al Pin, ai giardini pubblici della Spezia.

La serata si aprirà con i saluti istituzionali di Pierluigi Peracchini, sindaco del capoluogo e presidente della Provincia della Spezia; Linda Messini, vicepresidente di Fondazione Carispezia; don Luca Palei, direttore di Caritas Diocesana La Spezia- Sarzana-Brugnato. A seguire, spazio alla musica dal vivo con le esibizioni degli artisti e delle band, al termine delle quali saranno decretati i vincitori dell’edizione 2026 del concorso. Tutta la serata verrà trasmessa in diretta dalla web radio sarzanese Radio Rogna, con gli speaker Simone Ricciardi e Walter Ubaldi, che condurranno il contest.

La selezione degli otto finalisti under 19 è stata affidata a una giuria composta da professionisti di comprovata esperienza: Gloria Clemente, pianista, direttrice e arrangiatrice; Danilo Manganelli, rapper, autore e produttore; Andrea Cozzani, bassista, collabora con artisti del calibro di Sting, Mina e Zucchero, membro dei Planet Funk; Giovanni Franceschini, trombettista, docente di tromba e responsabile della Giovane Orchestra Spezzina (GOSP).

In palio tre giornate di registrazione all’Nk-Studio quale primo premio; il secondo mette invece a disposizione quindici ore di utilizzo della sala prove Rock Tribe, mentre al terzo classificato andrà una scheda audio Focusrite Scarlett Solo.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com