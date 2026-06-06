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Giovani musicisti sul palco del Pin per il gran finale del concorso SINGtEEN

Giovani musicisti sul palco del Pin per il gran finale del concorso SINGtEEN

Generico giugno 2026

Sono otto i finalisti selezionati per SINGtEEN 2026, il concorso musicale promosso dal progetto Futuro Aperto, che culminerà nel gran finale in programma domenica 7 giugno alle 18:00 al Pin, ai giardini pubblici della Spezia.
La serata si aprirà con i saluti istituzionali di Pierluigi Peracchini, sindaco del capoluogo e presidente della Provincia della Spezia; Linda Messini, vicepresidente di Fondazione Carispezia; don Luca Palei, direttore di Caritas Diocesana La Spezia- Sarzana-Brugnato. A seguire, spazio alla musica dal vivo con le esibizioni degli artisti e delle band, al termine delle quali saranno decretati i vincitori dell’edizione 2026 del concorso. Tutta la serata verrà trasmessa in diretta dalla web radio sarzanese Radio Rogna, con gli speaker Simone Ricciardi e Walter Ubaldi, che condurranno il contest.

La selezione degli otto finalisti under 19 è stata affidata a una giuria composta da professionisti di comprovata esperienza: Gloria Clemente, pianista, direttrice e arrangiatrice; Danilo Manganelli, rapper, autore e produttore; Andrea Cozzani, bassista, collabora con artisti del calibro di Sting, Mina e Zucchero, membro dei Planet Funk; Giovanni Franceschini, trombettista, docente di tromba e responsabile della Giovane Orchestra Spezzina (GOSP).
In palio tre giornate di registrazione all’Nk-Studio quale primo premio; il secondo mette invece a disposizione quindici ore di utilizzo della sala prove Rock Tribe, mentre al terzo classificato andrà una scheda audio Focusrite Scarlett Solo.

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