Il Pride attraversa la città tra lotta politica e festa: “Contro un sistema di guerra in cui l’Ai ci controlla”

“Preoccupatevi degli uomini che si uccidono tra loro, non di quelli che si amano” recita il cartello di uno dei circa cinquemila partecipanti, stima degli organizzatori, al La Spezia Pride 2026. Una marea colorata è tornata a invadere la città per la manifestazione dei diritti Lgbtq+, ogni anno sempre più partecipata. La sfilata è partita a metà pomeriggio da Piazza Brin con destinazione i Giardini Pubblici attraverso Corso Cavour.

“Il claim che abbiamo scelto quest’anno è ‘Rivol Tanti’, per riappropriarci di un insulto che come comunità riceviamo continuamente – dice Valentina Bianchini, presidente di Raot–Arcigay La Spezia -. Vogliamo essere bug in un sistema di guerre in cui l’intelligenza artificiale ci controlla e decide la vita e la morte di intere popolazioni”. Gli organizzatori sottolineano la natura ‘politica’ e ‘dal basso’ della manifestazione che ‘non si rassegna e non si anestetizza in visioni brillantinose e rainbow, non propone una fuga dalla complessità del presente, ma una presa di posizione dentro di essa’.

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