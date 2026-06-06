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Sport

Legino U19, l’ultima di Carella: “Spazio ai giovani. Non mi trovo più in questo calcio”

Legino U19, l’ultima di Carella: “Spazio ai giovani. Non mi trovo più in questo calcio”

Generico giugno 2026

Quiliano. Si chiude con l’eliminazione nella semifinale nazionale contro la Sestese la straordinaria stagione della Juniores del Legino. Dopo il 4-1 incassato all’andata in Toscana, i verdeblù hanno ceduto di misura anche al “Picasso” (1-0), salutando la competizione a testa alta al termine di un percorso che li ha portati tra le migliori squadre d’Italia.

Nel post partita il presidente Pietro Carella ha voluto rendere omaggio ai ragazzi e allo staff tecnico, sottolineando l’orgoglio per un traguardo che pochi avrebbero immaginato a inizio stagione.

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