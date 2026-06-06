Legino U19, l’ultima di Carella: “Spazio ai giovani. Non mi trovo più in questo calcio”

Quiliano. Si chiude con l’eliminazione nella semifinale nazionale contro la Sestese la straordinaria stagione della Juniores del Legino. Dopo il 4-1 incassato all’andata in Toscana, i verdeblù hanno ceduto di misura anche al “Picasso” (1-0), salutando la competizione a testa alta al termine di un percorso che li ha portati tra le migliori squadre d’Italia.

Nel post partita il presidente Pietro Carella ha voluto rendere omaggio ai ragazzi e allo staff tecnico, sottolineando l’orgoglio per un traguardo che pochi avrebbero immaginato a inizio stagione.

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