Legino U19, Penna applaude il Legino: “Forse migliore stagione in 28 anni, futuro con il Savona? Ora mi godo il momento”

Quiliano. Si chiude con una sconfitta di misura ma anche con tanti applausi la straordinaria stagione del Legino Juniores. Al “Picasso” i verdeblù cedono 1-0 alla Sestese nel ritorno della semifinale nazionale, pagando soprattutto il pesante 4-1 maturato in Toscana nella gara d’andata. A decidere il match è la rete di Patrignani al 27’ del primo tempo.
Al termine della partita mister Maurizio Penna ha voluto innanzitutto rendere merito agli avversari, senza però nascondere l’orgoglio per il percorso compiuto dai suoi ragazzi.